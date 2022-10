Si possono anche chiamare Avellinesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si possono anche chiamare Avellinesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IRPINI

Significato/Curiosita : Si possono anche chiamare avellinesi

Ariano irpino, cava dé tirreni, edizione del delfino, adriano gallina, 1980, p. 95. castelli della provincia di avellino dialetti irpini irpini irpinia - colline... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

