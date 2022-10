La popstar protagonista di A Star Is Born - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La popstar protagonista di A Star Is Born. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LADY GAGA

Significato/Curiosita : La popstar protagonista di a star is born

Miglior attrice protagonista per la sua performance in a star is born. nel 2016 lady gaga ha ricevuto un guinness world record in quanto la sua pagina wikipedia...

Oscar alla migliore canzone 2019 lady gaga, pseudonimo di stefani joanne angelina germanotta (new york, 28 marzo 1986), è una cantante, compositrice,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con popstar; protagonista; star; born; La Kylie popstar nata a Melbourne; La Grande popstar ; Grande, la popstar statunitense pluripremiata; Nota popstar americana; La protagonista di una celebre favola con un lupo e una nonna; James, il protagonista del film Gioventù bruciata; Una protagonista di Ibsen; Il romanzo di Tolkien con Bilbo Baggins protagonista ; Tale da destar e raccapriccio; Il testar do non riconosce il proprio; Mostrarsi, manifestar si; star nazza sull aia; born To Be __, canzone di Elio e Le Storie Tese; Scimmia del born eo con una specie di proboscide; Grossa scimmia delle isole del born eo e Sumatra; È di diamanti in un film di James born i; Cerca nelle Definizioni