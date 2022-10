Ponte di Roma che porta a Trastevere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ponte di Roma che porta a Trastevere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SISTO

Significato/Curiosita : Ponte di roma che porta a trastevere

ponte sublicio, noto anche come ponte aventino o ponte marmoreo, è un ponte di roma sul fiume tevere che collega aventino e testaccio da un lato (piazza...

sisto v, nato felice di peretto da montalto e a trent'anni felice peretti (grottammare, 13 dicembre 1521 – roma, 27 agosto 1590), è stato il 227º papa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Un antico ponte di Roma; Sostengono dal basso l impalcato di un ponte ; Sostengono dal basso l impalcato di un ponte ; È il mirabile ponte di _; Macchinazione da roma nzieri; CIII per i roma ni; Un antico ponte di roma ; Lo spazio sacro attorno alle mura dell antica roma ; Viene sempre messa alla porta ; Un personaggio porta to come esempio di favolosa ricchezza; Lo sono le navi che trasporta no grandi casse; Elenco di porta te; Adesso a trastevere ; Nega a trastevere ; Questo a trastevere ; Un uomo a trastevere ;