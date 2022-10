La più esterna e ampia fascia dell atmosfera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più esterna e ampia fascia dell atmosfera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IONOSFERA

Significato/Curiosita : La piu esterna e ampia fascia dell atmosfera

Dallo stesso come: a seguito di una sempre più ampia diffusione del cristianesimo, si rendeva necessaria la possibilità di battezzare i neofiti anche al...

Misurano l'altezza degli strati della ionosfera utilizzando un trasmettitore di impulsi radio. 1929 : la parola ionosfera , proposta da robert watson-watt... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

