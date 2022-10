Il più alto monte di Creta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più alto monte di Creta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IDA

Significato/Curiosita : Il piu alto monte di creta

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi creta (disambigua). creta (afi: /'krta/; in passato anche creti, /'krti/; in greco: t...

243 ida – asteroide ida – genere della famiglia orchidaceae ida – film del 2013 diretto da pawel pawlikowski ida – codice aeroportuale iata dell'aeroporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con alto; monte; creta; Si fa sentire guardando dall alto in basso; Colui che punta in alto per la propria carriera; Elimina lo smalto ; Si gode dall alto ; Il monte su cui approdò l Arca; Ilulia antico nome di un noto Comune piemonte se; La grande di monte catini; Il monte della Trasfigurazione di Gesù; Discreta ... come una prognosi; La decreta l arbitro dopo un fallo; Sghignazzata discreta ma canzonatoria; Forgiati come certi oggetti di creta ; Cerca nelle Definizioni