Un piccolo ma pratico contenitore da tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piccolo ma pratico contenitore da tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un piccolo ma pratico contenitore da tavola

Vasi di ogni forma e materia, ma viene usato più propriamente per indicare piccoli contenitori di vetro a fondo piatto, con un collo stretto e il ventre rigonfio...

Non è una posata individuale ma da servizio, segue il burro sul piatto o burriera con cui va in tavola. si usa per spalmare su pane o tartine il burro in...