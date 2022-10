Piccolo e giovane uccello dalle piume gialle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo e giovane uccello dalle piume gialle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : PULCINO

Significato/Curiosita : Piccolo e giovane uccello dalle piume gialle

e "uccello di fuoco", è un uccello mitologico presente nel folklore di vari popoli considerato in grado di controllare il fuoco e di rinascere dalle proprie...

Il pulcino è il piccolo dei gallinacei. nell'immaginario collettivo è il piccolo del gallo domestico. la parola pulcino deriva dal termine latino pullicenus... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con piccolo; giovane; uccello; dalle; piume; gialle; L Antonio di Malombra e piccolo Mondo Antico; Un piccolo ma pratico contenitore da tavola; Chiude un piccolo ingresso; Rendere più piccolo ; Il giovane che ama Fiordiligi nell Orlando furioso; Il giovane protagonista de La spada nella roccia; Massimo, personaggio di Il romanzo di un giovane povero; Come un giovane di belle speranze; Esseri metà donna metà uccello ; uccello detto anche beccafico reale; Un uccello in piazza; Noto uccello passeriforme dalla coda a due punte; Si levano dalle culle; dalle spalle fino al coccige; Sostanza dolce prodotta dalle api; dalle loro finestre ci guardano in casa; Uccello di bosco con becco lungo e piume mimetiche; Grosso uccello africano dalle piume ornamentali; Ciuffi di piume ornamentali; Ne Il flauto magico di Mozart è vestito di piume ; Tagliatelle gialle e verdi: __ e fieno; Quelle gialle sono la Guardia di Finanza; Pesce anche a pinne gialle ; Hanno le piume gialle ; Cerca nelle Definizioni