Piante come le azalee - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ERICACEE

Più ridotte rispetto ai secondi, ma anche per le foglie, che nelle azalee non sono persistenti. è una pianta conosciuta fin dai tempi più antichi soprattutto...

Le ericacee (ericaceae juss., 1789) sono una famiglia di piante appartenente all'ordine ericales. la famiglia comprende piante arbustive perenni, suffrutticose...

