Pianta usata come dolcificante ipocalorico - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : STEVIA

Significato/Curiosita : Pianta usata come dolcificante ipocalorico

Brasile. è nota per essere utilizzata come dolcificante ipocalorico naturale. la stevia rebaudiana è una pianta perenne poco resistente al gelo, nei climi...

Studi ed esperimenti sui topi, la stevia viene aggiunta a dentifrici e collutori per prevenire la carie l'uso della stevia nei prodotti alimentari è stato...

