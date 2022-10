Persona di sangue blu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona di sangue blu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Persona di sangue blu

L'espressione sangue blu è comunemente utilizzata per definire la condizione di nobiltà di discendenza di una persona. tale definizione deriva dal medioevo...

Confermò in via definitiva la condanna a 9 anni e 4 mesi di stefania nobile. nobile e la madre sono state condannate, nel mese di aprile 2010, anche per...