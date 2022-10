Persino... per i latini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persino... per i latini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ETIAM

Significato/Curiosita : Persino... per i latini

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi latini (disambigua). i latini furono un antico popolo italico di lingua indoeuropea, storicamente...

La locuzione latina etiam periere ruinae, tradotta letteralmente, significa sono perite perfino le rovine. (lucano, fars., ix, 969). si allude alla frase... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

