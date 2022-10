Per molti sono pantegane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per molti sono pantegane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RATTI

Significato/Curiosita : Per molti sono pantegane

Una zona amorfa, punteggiata di baracche e semiabbandonata, regno di pantegane, robivecchi con le loro baracche abusive, sfasciacarrozze. lo stesso complesso...

Pio xi (in latino: pius pp. xi, nato ambrogio damiano achille ratti; desio, 31 maggio 1857 – città del vaticano, 10 febbraio 1939) è stato il 259º vescovo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con molti; sono; pantegane; Scorto tra molti ; Amate molti ssimo; Pianta aromatica che insaporisce molti piatti; Ha molti bottoni; sono uguali in trambusto; sono formati da lana svolta dalla matassa; sono pari nella fila; sono elencati nell indice; I roditori onnivori da alcuni detti pantegane ; __ o pantegane ; pantegane ; Cerca nelle Definizioni