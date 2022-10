Pentole in terracotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pentole in terracotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIGNATTE

Significato/Curiosita : Pentole in terracotta

Vetroso, generalmente utilizzato per pentole in coccio i reperti più antichi di pentole sono realizzati in terracotta od in pietra ollare, mentre il primo metallo...

Caratteristica specifica di avere delle anfore (anche note con il nome di pignatte) annegate nella struttura. probabilmente ispirata a soluzioni analoghe... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con pentole; terracotta; Un metallo per pentole ; I tappi delle pentole ; Artigiano che fabbrica pentole ; Fra le pentole ... ha un manico; Inerenti alla fabbricazione di oggetti di terracotta ; Una pregiata terracotta ; Strumento musicale di terracotta ; Grosso vaso di terracotta ; Cerca nelle Definizioni