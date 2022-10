Pelle dei vertebrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pelle dei vertebrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CUTE

Significato/Curiosita : Pelle dei vertebrati

Di merkel sono cellule recettoriali di forma ovale presenti nella pelle dei vertebrati. hanno contatti sinaptici con gli afferenti somatosensoriali e sono...

Disambiguazione – "cute" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo gruppo musicale giapponese, vedi cute (gruppo musicale). la cute o pelle è il rivestimento...

