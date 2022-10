Passo della vai Venosta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passo della vai Venosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RESIA

Significato/Curiosita : Passo della vai venosta

Esteri emilio visconti venosta e le rappresentanze della camera, del senato, delle province e delle città del regno . felice venosta ne narra i particolari...

Il passo di resia (1.504 m s.l.m. - reschenpass o anche solo reschen in tedesco) è un valico alpino in italia, situato non lontano dal confine austriaco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con passo; della; venosta; Dino che girò II sorpasso ; Comunica con la Manica attraverso il passo di Calais; Fiat __ tua, un passo in latino del Padre Nostro; A volte ci si ferma a un passo da lì; C era quella della gleba; L A della sigla RAF; Le cartucce della colt; Un agile vedetta della Marina Militare; La venosta è percorsa dall Adige; _ venosta : è percorsa dall Adige; Centro della Val venosta ; La venosta si trova in Alto Adige;