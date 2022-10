Passeggiate fuori città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passeggiate fuori città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GITE

Significato/Curiosita : Passeggiate fuori citta

Adatte per passeggiarvi. il significato originale di passeggiata era un'ampia area aperta, al di fuori della fortezza o delle mura cittadine utilizzata quale...

Le gîte d'étape (in italiano casa di tappa) sono installazioni alberghiere professionali in un villaggio o una frazione isolata lungo un sentiero, circondate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

