Il palazzo in cui ha sede la Presidenza del Consiglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il palazzo in cui ha sede la Presidenza del Consiglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CHIGI

Significato/Curiosita : Il palazzo in cui ha sede la presidenza del consiglio

la presidenza del consiglio della repubblica italiana si spostò a palazzo chigi e l'edificio rimase sede del solo dicastero degli interni. il palazzo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi palazzo chigi (disambigua). palazzo chigi è un edificio storico situato nel centro di roma tra piazza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con palazzo; sede; presidenza; consiglio; Chiude l ingresso dell edificio e del palazzo ; Il giardino di palazzo Pitti, a Firenze; Si riunisce nel palazzo di Vetro; palazzo dei Papi In giro per il mondo; Vorrebbe possede rla l impacciato; La città sede del governo del Sudafrica; Accordi tra il Regno d Italia e la Santa sede ; La sede del Comune; Il palazzo romano della presidenza del Consiglio; Il colle sede della presidenza della Repubblica; Kamala, alla vicepresidenza degli Stati Uniti; La candidatura per la presidenza degli Stati Uniti; Il palazzo romano della presidenza del consiglio ; Città sede del consiglio dell Unione Europea; Il consiglio di Gerusalemme che condannò Gesù; Il primo consiglio dell informatico: spegni e __; Cerca nelle Definizioni