Si ottiene dividendo in due - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ottiene dividendo in due. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : METÀ

Significato/Curiosita : Si ottiene dividendo in due

Sottrarre a un dividendo al fine di renderlo divisibile per un divisore. esempio: 17 : 2 = 8 resto 1 sottraendo a diciassette il resto di 1 si ottiene 16, numero...

meta platforms, inc., nota più semplicemente come meta, è un'impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale facebook e instagram, i servizi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

