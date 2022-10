Ospitò in Canada le Olimpiadi invernali del 1988 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospitò in Canada le Olimpiadi invernali del 1988. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALGARY

Significato/Curiosita : Ospito in canada le olimpiadi invernali del 1988

Voce principale: giochi olimpici invernali. i xv giochi olimpici invernali (in inglese xv olympic winter games, in francese xves jeux olympiques d'hiver)...

calgary è la città più grande della provincia canadese dell'alberta. sorge nel settore meridionale della provincia, in una regione in cui si alternano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

