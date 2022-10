L organo interno... dei coraggiosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organo interno... dei coraggiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FEGATO

Significato/Curiosita : L organo interno... dei coraggiosi

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fegato (disambigua). il fegato (dal latino ficatum, termine originariamente culinario) è una...

Altre definizioni con organo; interno; coraggiosi; organo per il volo; Attacco in cui si riduce il sangue verso un organo ; Sono vistose quelle dell organo ; L organo che riunisce i vescovi italiani; Esplodere... verso l interno ; Area adibita ad alloggio all interno della nave; Eliminare un blocco all interno di un tubo; All interno ; Sensazione che i coraggiosi non provano; Ha scritto Capitani coraggiosi ; I coraggiosi del titolo di un romanzo di Kipling; Organo ghiandolare... grande nei coraggiosi ; Cerca nelle Definizioni