Un operazione che sbianca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un operazione che sbianca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANDEGGIO

Significato/Curiosita : Un operazione che sbianca

Anche pallina o testina, ed in seguito a margherita), tasti con modalità sbianca-errori e display. ciò permetteva di variare il carattere, sostituendo la...

Essere stato sottoposto a cardatura e a procedimenti chimici come il candeggio e altri che asportano dalle fibre le sue sostanze resinose e grasse rendendolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con operazione; sbianca; L operazione di eliminare le grinze; operazione che riporta il computer alla situazione iniziale; operazione da giardiniere o... da chirurgo; operazione finanziaria... di compensazione; Li sbianca spesso la paura; sbianca te in volto; Processo sbianca nte e purificante dei tessuti; Additivo sbianca nte in polvere per il bucato; Cerca nelle Definizioni