La occupano gli spettatori di eventi sportivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La occupano gli spettatori di eventi sportivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIBUNA

Significato/Curiosita : La occupano gli spettatori di eventi sportivi

Titolo di accesso, o biglietto di ingresso, rappresenta la legittimazione per uno spettatore ad assistere ad un evento come ad esempio un match sportivo, un...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi la tribuna (disambigua). una tribuna è un elemento architettonico che riserva uno spazio a una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con occupano; spettatori; eventi; sportivi; occupano il fannullone; Si occupano della cosa pubblica; La occupano i giocatori di riserva; occupano chi non fa nulla; Indica la percentuale di spettatori sintonizzati su un canale televisivo; Uno sbarramento per arginare gli spettatori ; Ripetere per gli spettatori ; L insieme degli spettatori ; Ideatore e gestore di eventi e serate; L inno che si suona negli eventi sportivi; Attribuzione di carattere divino a cose o eventi ; eventi non previsti né intenzionali; sportivi da muri e schiacciate; La... malattia degli sportivi ; Il completo degli sportivi ; I quotidiani sportivi le stilano dopo le partite; Cerca nelle Definizioni