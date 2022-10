S occupa di turismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S occupa di turismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TCI

Significato/Curiosita : S occupa di turismo

Significati, vedi turismo (disambigua). il turismo è l'insieme di attività e di servizi relativi a viaggi e soggiorni compiuti a scopo ricreativo o di istruzione...

tci – codice aeroportuale iata dell'aeroporto reina sofia di santa cruz de tenerife, spagna target controlled infusion televisione cristiana in italia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con occupa; turismo; Si occupa dei cavalli; Si occupa va di neonati; Un terreno occupa to da piante come l Arundo donax; Quella rosa s occupa di gossip; C è chi la dedica all agriturismo ; turismo Interazionale; Centro di culturismo ; Famosa avanguardia con futurismo e surrealismo; Cerca nelle Definizioni