È noto per la sua tintura - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : IODIO

E noto per la sua tintura

Una sua soluzione acquosa al 37%, è commercialmente noto anche con il nome di formalina o formolo. la sua molecola è planare, simmetria c2v,ed è notevolmente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iodio (disambigua). lo iodio (o, in forma arcaica, jodio) è l'elemento chimico di numero atomico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con noto; tintura; noto aereo francese; Un noto film di Cukor del 1950 con Judy Holliday; noto giornalista italiano; Il noto Ponzio citato nei Vangeli; Dà una tintura medicinale; La pianta d una tintura ; Se ne ottiene una nota tintura medicinale; Stoffa e tecnica di tintura caratteristiche di Bali; Cerca nelle Definizioni