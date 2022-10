Non riescono a dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non riescono a dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INSONNI

Significato/Curiosita : Non riescono a dormire

Lui, comportandosi di fatto come se non fosse fidanzata. durante la notte, lorelai e rory non riescono a dormire e si ritrovano entrambe in cucina. entrambe...

Nocivo per la salute dell'insonne. l'insonnia altera il naturale ciclo del sonno, che può risultare difficile da restaurare. alcuni insonni cercano di dormire...

