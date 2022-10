Non dice la verità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non dice la verità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BUGIARDO

Significato/Curiosita : Non dice la verita

L'indovinello non lo dice. infatti una affermazione chiarificante di boolos ribadisce fortemente questo: se casuale dica o no la verità è come se dipendesse...

bugiardo è il quarto album in studio del rapper italiano fabri fibra, pubblicato il 9 novembre 2007 dalla universal music group. bugiardo è composto da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con dice; verità; Crostaceo che si dice cammini all indietro; Si dice rievocando il nome di un caro scomparso; Vita brevis, _ longa, dice vano gli antichi; Si dice che non ce n è per gatti; Caratterizza chi dice la verità ; Afferma una verità contraria all apparenza; La religione delle Quattro nobili verità ; Così, e sola, è la verità ; Cerca nelle Definizioni