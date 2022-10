Non si arrendono alle difficoltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si arrendono alle difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TENACI

Significato/Curiosita : Non si arrendono alle difficolta

Poi grazie alla sua abilità di guerriera si costruisce un esercito con cui razzia le città che non si arrendono a lei. è tendenzialmente solitaria, taciturna...

Il giardiniere tenace (the constant gardener) è un romanzo del 2001 di john le carré. narra la storia di justin quayle, un diplomatico britannico la cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

