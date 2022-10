Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TELERIA

Significato/Curiosita : Negozio in cui si vendono tovaglie e lenzuola

Pittorico è tipico dell'arte veneziana; il termine deriva dalla parola veneta teler, che significa telaio. questa tecnica permetteva un degrado minore rispetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

