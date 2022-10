Motivo ornamentale con tralci vegetali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Motivo ornamentale con tralci vegetali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RACEMO

Significato/Curiosita : Motivo ornamentale con tralci vegetali

Agricoltori con scarse risorse, che apprezzano vantaggi agronomici quali una buona copertura del suolo, la disponibilità di biomassa in eccedenza dei tralci per...

racemo da una reazione chimica quando un composto chirale viene sintetizzato a partire da composti achirali. è tuttavia possibile alterare il racemo,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

