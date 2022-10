Il Morto tra Giordania e Israele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Morto tra Giordania e Israele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 3 lettere : MAR

Significato/Curiosita : Il morto tra giordania e israele

il confine tra israele e la giordania è una linea di demarcazione divisa in due sezioni: a nord segue gli ultimi chilometri del corso del fiume yarmuk...

se stai cercando altri significati, vedi mediterraneo (disambigua). il mar mediterraneo (detto brevemente mediterraneo) è situato tra europa, nordafrica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con morto; giordania; israele; Piccolo marsupiale che per salvarsi si finge morto ; Smorto in volto; __ perché sei morto Pan e vin non ti mancava; Il Nievo scrittore e giornalista morto nel 2006; Porto della giordania ; Città della giordania ricca di tombe rupestri; Le sue acque bagnano Israele e la giordania ; Sorge in giordania ; Biblico re d israele ; Antico profeta d israele ; Tribù d israele ; Il primo re d israele ; Cerca nelle Definizioni