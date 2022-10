Un montante del portiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un montante del portiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un montante del portiere

Posteriore del veicolo, questa soluzione veniva usata principalmente per le portiere anteriori, ma ci sono stati casi di uso nelle portiere posteriori...

palo – legno lungo e diritto, aguzzo a un'estremità, che si conficca nel terreno per sostenere qualcosa palo di fondazione – realizzato in vari materiali...