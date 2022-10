Si misura quella dei fiumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si misura quella dei fiumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PORTATA

Significato/Curiosita : Si misura quella dei fiumi

Questa è una lista dei fiumi più lunghi del mondo, che elenca, in ordine decrescente, i corsi d'acqua di lunghezza maggiore o uguale ai 1 000 chilometri...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi portata (disambigua). la portata, nella fluidodinamica, è una misura della quantità di un fluido... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

