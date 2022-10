Manuel __, asso argentino di F 1 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manuel __, asso argentino di F 1. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FANGIO

Significato/Curiosita : Manuel __, asso argentino di f 1

Sesta vittoria il 20 maggio 1951 diventando il primo asso su caccia a reazione al mondo. capitano manuel “pete” fernandez del 4th fiw, 14,5 vittorie. maggiore...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fangio (disambigua). juan manuel fangio (balcarce, 24 giugno 1911 – buenos aires, 17 luglio 1995)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

