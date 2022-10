Mandare giù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mandare giù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INGOIARE

Significato/Curiosita : Mandare giu

Batter d'occhio, alla carlona, pro capite); verbale (prendere fuoco, mandar giù, venire dietro): tra queste un verbo frasale (verbo seguito da preposizione...

Lingua lombarda el bisson) è un simbolo araldico ritratto nell'atto di ingoiare un fanciullo. è l'emblema della casata nobiliare dei visconti ed è uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con mandare; Il Fabio comico e cantante di Andiamo a comandare ; mandare fuori vapori; Il tasto per mandare indietro il film; mandare in visibilio; Cerca nelle Definizioni