Malanno che dà l affanno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malanno che dà l affanno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASMA

Significato/Curiosita : Malanno che da l affanno

Non può andarne esente...». quegli "infiniti affanni" fisici, causati "da una misteriosa malattia" che "galoppava", e l'inappetenza cronica del giovane...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asma (disambigua). l'asma (dal greco sµa, «affanno») è una sindrome caratterizzata da aumento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con malanno; affanno; Hanno la voce abbassata e logora per un malanno ; Può essere contagioso ma non è un malanno ; malanno condizionamento su qualcuno; Un malanno della vecchiaia; L affanno dopo una corsa; Respiro affanno so; affanno si ansiti; Sofferenza d animo, affanno ; Cerca nelle Definizioni