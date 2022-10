La località del Veneziano in cui ha sede l Aprilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La località del Veneziano in cui ha sede l Aprilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOALE

Significato/Curiosita : La localita del veneziano in cui ha sede l aprilia

aprilia, patrocinato dal comune di aprilia e dalla provincia di latina, che ha come finalità la documentazione e la promozione del loro lavoro e la creatività...

noale (noàle o noàl in veneto) è un comune italiano di 16 077 abitanti della città metropolitana di venezia in veneto. fa parte del comprensorio del miranese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con località; veneziano; sede; aprilia; Nota località ai piedi del Monte Conero; Bella località ligure; località celebre per uno storico incontro; Amena località in provincia di Foggia; Angelo, ammiraglio veneziano ; Il navigatore veneziano che scoprì la baia di Hudson; Giuseppe... in veneziano ; Il cuoco veneziano del Decamerone; Il palazzo in cui ha sede la Presidenza del Consiglio; Vorrebbe possede rla l impacciato; La città sede del governo del Sudafrica; Accordi tra il Regno d Italia e la Santa sede ; Le produce l aprilia ; Uno scooter dell aprilia ; Le produce l aprilia ; Scooter aprilia con il nome di un insetto; Cerca nelle Definizioni