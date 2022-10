Un locale che vende merci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un locale che vende merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NEGOZIO

Significato/Curiosita : Un locale che vende merci

Pubblica italiana che opera sia nel settore del trasporto ferroviario sia in quello del trasporto pubblico locale, nonché in quello delle merci, il tutto gestito...

Prodotti per la casa. il tipo di negozio può essere caratterizzato anche dalla sua durata temporale: ai tradizionali negozi "a tempo indeterminato", si affiancano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con locale; vende; merci; Un locale in cui si possono ordinare cappuccini; Era un caratteristico locale notturno francese; Un locale con il botteghino; Un locale in cui si entra a stomaco vuoto; Si svuotano con la vende mmia; vende sacche e trolley; Per lavoro vende sigarette e francobolli; Recipienti da vende mmia; Avere molto a cuore le merci estere; Nave per merci ; Enorme cassone metallico per il trasporto di merci ; Grosso veicolo per il trasporto di merci ; Cerca nelle Definizioni