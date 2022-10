Licenziato come un allenatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Licenziato come un allenatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESONERATO

Significato/Curiosita : Licenziato come un allenatore

Sandro pochesci (roma, 9 ottobre 1963) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. dopo una carriera da giocatore passata quasi interamente nei...

Margini della zona retrocessione, è esonerato. il 27 settembre 2010 è ingaggiato dal grosseto, sostituendo l'esonerato luigi apolloni, nella speranza di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

