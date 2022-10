Lega sostitutiva del platino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lega sostitutiva del platino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORO BIANCO

Significato/Curiosita : Lega sostitutiva del platino

oro bianco – lega di oro da gioielleria oro bianco (weißes gold) – film del 1949 diretto da eduard von borsody... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con lega; sostitutiva; platino; Sono uguali nell elega nza; lega per posate; lega in centro; Cordicella per lega re; Un'esclamazione sostitutiva di Per Dio!; Metallo di transizione presente nel platino ; 11 simbolo del platino ; Un colore di capelli cenere o platino ; Simbolo del platino ; Cerca nelle Definizioni