Lo lancia l asino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo lancia l asino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RAGLIO

Significato/Curiosita : Lo lancia l asino

Designa il maschio dell'asino, ma può anche essere usato in senso denigratorio, come i termini "asino" e "somaro" in lingua italiana. lo show nacque dalla...

Orecchie piccole e il suo verso è il nitrito come il cavallo, a differenza del raglio asinino del mulo. per le difficoltà di accoppiamento, il bardotto è il tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con lancia; asino; Ha lancia to Serenata rap; Ha lancia to il brano Fai rumore; In thè brano jazz lancia to da Glenn Miller; Lo indica la bilancia ; Nutre anche l asino ; Scrisse L asino doro; Il favoloso re dalle orecchie d asino ; asino , cane, gatto e gallo diretti a Brema; Cerca nelle Definizioni