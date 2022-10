Un isola dell Oceano Indiano appartenente allo Yemen - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un isola dell Oceano Indiano appartenente allo Yemen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOCOTRA

Significato/Curiosita : Un isola dell oceano indiano appartenente allo yemen

Situate nell'oceano indiano, poco al largo del corno d'africa, a circa 300 km dalla costa somala e 350 km a sud della repubblica dello yemen a cui appartengono...

Dall'isola principale di socotra (3 625 km²), tre isole minori: abd al-kuri, samha, darsa e da alcuni scogli disabitati. l'isola di socotra è costituita da una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

