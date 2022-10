S incastonano solo quelle preziose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S incastonano solo quelle preziose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : PIETRE

Significato/Curiosita : S incastonano solo quelle preziose

Contigua con palazzo meninni, corre per tutto l'edificio su coppi, e vi si incastonano quattro finestre riquadrate con regolarità, sormontate da timpano al...

pietre – aggregati naturali di minerali pietre – brano musicale di gian pieretti e poi di antoine e dei mat 65, del 1967 pietre – personaggio della serie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

pietre – aggregati naturali di minerali pietre – brano musicale di gian pieretti e poi di antoine e dei mat 65, del 1967 pietre – personaggio della serie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con incastonano; solo; quelle; preziose; Pietre che non si incastonano ; S incastonano quelle preziose; Si incastonano nei gioielli; Le pietre che si incastonano ; L assolo del jazzista; solo in centro; Il Pasquale Festa di Per amore, solo per amore; Un libro di solo chov; quelle inglesi sono pari a circa mezzo litro; quelle cardinali sono quattro; Sono false quelle di coccodrillo; Ci sono quelle intensive; Il rapper Marco Fiorito autore di Cose preziose ; Chi studia e si intende di pietre preziose ; Sciarpe preziose ; Le gemme preziose ... anagramma di burini;