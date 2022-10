Impiegata alla macchina da scrivere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impiegata alla macchina da scrivere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : DATTILOGRAFA

Significato/Curiosita : Impiegata alla macchina da scrivere

In informatica, una macchina di turing (o più brevemente mdt), è una macchina ideale che manipola i dati contenuti su un nastro di lunghezza potenzialmente...

La dattilografia (dal greco dáctylos = dito e graphía = scrittura) è la tecnica e la pratica della scrittura mediante l'uso di una macchina per scrivere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con impiegata; alla; macchina; scrivere; È impiegata come fonte di energia rinnovabile; Grossa fune di canapa impiegata per ormeggiare; Una impiegata telefonica; Pertica impiegata per cogliere la frutta; Piccolo carnivoro simile alla mangusta; Dalla grandezza incalcolabile; Tecnica giapponese di cottura alla griglia; Bacca alla base del Kranewitter bolzanese; Messa a punto del funzionamento d una macchina ; macchina zione da romanzieri; macchina dell oleificio; macchina per applicare coperchietti; Il non saper leggere e scrivere ; Sapevano trascrivere molto velocemente; Formula di omissione nello scrivere ; scrivere in colonna;