Ha un guscio rotto per copricapo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un guscio rotto per copricapo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CALIMERO

Significato/Curiosita : Ha un guscio rotto per copricapo

Riassuntivo e non esaustivo. per un pelo / per il rotto della cuffia per poco. quando ad esempio si è scampato un pericolo solo per un'infima circostanza sottile...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi calimero (disambigua). calimero è un personaggio dell'animazione pubblicitaria italiana, un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con guscio; rotto; copricapo; Il guscio dell ostrica; Frutto a guscio diffuso in Piemonte; Rettile con guscio ; Il guscio per proteggere lo smartphone; S incontrano sul pianerotto lo, uscendo; Frotto la, panzana; Ininterrotto , senza pause; Depistato, corrotto ; copricapo con nappa; Il tipico copricapo marocchino privo di tesa; Il copricapo delle guardie reali inglesi; copricapo dei gendarmi francesi; Cerca nelle Definizioni