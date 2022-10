Gruppi di reti per grosse pesche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppi di reti per grosse pesche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TONNARE

Significato/Curiosita : Gruppi di reti per grosse pesche

Del panno hanno una dimensione di 70-80 mm. se usate per la cattura di naselli (reti “nasellare”), triglidi di grosse dimensioni e sugarelli, vengono...

La tonnara di favignana, ufficialmente denominata ex stabilimento florio delle tonnare di favignana e formica, è un'antica tonnara, con annesso stabilimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

