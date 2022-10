Un grosso centro portuale greco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un grosso centro portuale greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALONICCO

Dnepr, cherson riuscì ad affermarsi rapidamente sia come scalo portuale sia come centro commerciale. la fortuna della città iniziò ad arrestarsi verso...

Disambiguazione – se stai cercando l'unità periferica, vedi salonicco (unità periferica). salonicco (in greco: essa, traslitterato: thessalonìki, in...

