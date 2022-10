Grossa nave per il trasporto del greggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossa nave per il trasporto del greggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PETROLIERA

Significato/Curiosita : Grossa nave per il trasporto del greggio

Una petroliera è una nave cisterna adibita al trasporto di greggio (petroliera propriamente detta, o "crude oil tanker") o dei prodotti derivati ("product...

