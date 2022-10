Si gonfia in caso d incidente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si gonfia in caso d incidente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AIRBAG

Significato/Curiosita : Si gonfia in caso d incidente

Quotidiano, 4 ottobre 2016. url consultato il 23 aprile 2022. ^ caso cucchi, concluso incidente probatorio. ilaria: oggi vedo giustizia per mio fratello, su...

L'airbag (in italiano cuscino salvavita) è un dispositivo di sicurezza passivo installato all'interno del volante, della plancia, dei sedili o del padiglione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

Altre definizioni con gonfia; caso; incidente; Natanti gonfia bili; Piccoli rigonfia menti cutanei; Per gonfia re le gomme; gonfia altezzosità; Il terzo caso della declinazione latina; Farmaco che si può usare in caso di bradicardia; Il caso latino del complemento di termine; Un caso per Montalbano; incidente tra cofani di auto; Isola siciliana dell incidente aereo dell 80; Un incidente in auto; incidente tecnico temuto dai ciclisti; Cerca nelle Definizioni