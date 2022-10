La gomma per le suole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La gomma per le suole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PARA

Significato/Curiosita : La gomma per le suole

Utilizzato principalmente per produrre pneumatici, tubi, tacchi e suole di scarpe, guarnizioni, piste di atletica leggera. la gomma sbr viene prodotta polimerizzando...

(n. 1995) para – torrente italiano distretto del para – regione del suriname pará – stato del brasile pará – distretto della costa rica para – fiume della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 ottobre 2022

