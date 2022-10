Un giovane rapace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un giovane rapace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un giovane rapace

L'aquila minore. l'aquila minore è oggi denominata aquila pennata ed è il rapace più piccolo del genere aquila. l'aquila minore è lunga 42-53 cm ha un'apertura...

aquilotto è un termine utilizzato in araldica per indicare aquile di piccole dimensioni, che sono in numero. tre aquilotti croce di rosso accantonata da...